Trumpi përmend Kosovën dhe Serbinë në Bordin e Paqes: Ne do ta zgjidhim
Presidenti amerikan, Donald Trump në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes u ka bërë ftesë Kosovës dhe Serbisë, se në qoftë se kanë probleme, ta thërrasin atë.
“Kosovë, Serbi, çohuni. Jeni duke kaluar mirë, dhe kur nuk jeni duke kaluar mirë, më thërrisni mua”, u shpreh presidenti amerikan.
“Ne do ta zgjidhim. Faleminderit shumë”, tha tutje presidenti amerikan.