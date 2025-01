Trumpi ia ndryshon emrin Gjirit të Meksikos, e bën të Amerikës

Departamenti amerikan i punëve të brendshme ia ndryshoi emrin Gjirit të Meksikos në Gjirin e Amerikës. Në të njëjtën kohë, ata ia ndryshuan edhe emrin e Malit Denali në Alaskë në Malin McKinley.

Kjo u tha në një komunikatë të kësaj ministrie të premten.

Presidenti i posazgjedhur, Donald Trump ka njoftuar më parë se do të ndryshojë emrat. Gjiri i Meksikës është quajtur gjithmonë kështu, por Denalit iu dha emri Athabask nga Presidenti Barack Obama në vitin 2015 dhe tani po rimerr emrin e tij të vjetër nga Trump.

Mali, i cili është më i larti i Amerikës së Veriut, u emërua nga viti 1917 pas William McKinley, i cili ishte president në fund të viteve 1800.

Ndryshimi do të ketë pak ndikim jashtë Shteteve të Bashkuara. Vendet e tjera rreth Gjirit të Meksikës, Meksika dhe Kuba, do të vazhdojnë ta quajnë Gjirin e Meksikës siç është quajtur gjithmonë, dhe njerëzit indigjenë të Alaskës do të vazhdojnë t’i referohen malit në Parkun Kombëtar Denali si Denali