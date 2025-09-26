Trumpi ia drejton gishtin Melanias pas bisedës tensionuese në helikopter
Kamerat jashtë Shtëpisë së Bardhë kanë kapur një moment në mes presidentit amerikan, Donald Trump dhe Zonjës së Parë, Melania Trump, ku në shikim të parë dukej si një grindje e ashpër mes çiftit. Në pamje shihej Trumpi duke ia drejtuar gishtin Zonjës së Parë, e cila më pas e tundte kokën pas fjalëve të…
Bota
Kamerat jashtë Shtëpisë së Bardhë kanë kapur një moment në mes presidentit amerikan, Donald Trump dhe Zonjës së Parë, Melania Trump, ku në shikim të parë dukej si një grindje e ashpër mes çiftit.
Në pamje shihej Trumpi duke ia drejtuar gishtin Zonjës së Parë, e cila më pas e tundte kokën pas fjalëve të presidentit amerikan.
Por, sipas lexuesit forensik të buzëve, Jeremy Freeman, tha se sipas interpretimit të tij, Trumpi nuk po i bërtiste Melanias, por po fliste për një problem me ashensor në selinë e OKB-së.
Freeman tha se beson se Melania i tha Trumpit se “ashensori thjesht u ndal papritur”, teksa sipas tij, Trumpi u përgjigj duke thënë “ishte e pabesueshme, si mund ta bënin këtë?”, shkruan NY Times, transmeton Klankosova.tv.
Trumpi bëri thirrje për arrestime pasi ashensori në selinë e Kombeve të Bashkuara u ndal papritur sapo ai dhe e Zonja e Parë shkelën mbi të të martën, përpara fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme.
Një tjetër lexuese britanike e buzëve, Nicola Hickling, po ashtu beson se Trumpi ishte mbrojtës ndaj Melanias në momentin e kapur në helikopter.
“Nuk mund t’i fal, ata u përpoqën të të lëndonin”, i tha Trumpi gruas së tij në një moment, sipas Hickling.
“Ne nuk mund ta bëjmë këtë, duhet të qëndrojmë të sigurt”, u përgjigj ajo, shkruan NY Times.
Presidenti më pas u përgjigj duke thënë se “ata mbaruan, ne duhet t’i sfidojmë”, sipas interpretimit të Hickling.