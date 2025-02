Trump vendos tarifa në mallrat e Kanadasë, Kinës dhe Meksikës

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka vendosur tarifa prej 25 për qind në importet prej Kanadasë dhe Meksikës dhe 10 për qind në mallrat prej Kinës, nisur nga dita e martë.

Ai ka thënë se vendimi është marrë për të adresuar emergjencën kombëtare për shkak të fentanolit dhe mallrave tjera ilegale që po hyjnë në Shtetet e Bashkuara, sipas Shtëpisë së Bardhë.

Importet e energjisë nga Kanadaja do të kenë vetëm 10 për qind taksë, mirëpo importet e energjisë prej Meksikës do të përballen me 25 për qind taksë, kanë thënë zyrtarët amerikanë për gazetarët.

Trump ka shpallur emergjencë kombëtare nën Aktin Ndërkombëtar për Emergjenca Ekonomike, në mënyrë që të arsyetojë vendimin për tarifa, dhe të ketë më shumë kompetenca për ta adresuar krizën.

Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë kanë thënë se askush nuk do të përjashtohet nga tarifat.

Trump ishte zotuar për vendosje tarifash edhe gjatë fushatës zgjedhore.

Vendimi i së shtunës rrezikon vendime hakmarrëse nga pala tjetër, apo nxitje të luftës tregtare, e cila mund të ketë ndikim në gjithë botën. /REL