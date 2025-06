Trump vazhdon Urdhrin Ekzekutiv për gjendje të jashtëzakonshme në Ballkanin Perëndimor edhe për një vit

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka vazhduar edhe për një vit Urdhrin Ekzekutiv për gjendje të jashtëzakonshme në Ballkanin Perëndimor me arsyetimin se ka veprime që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet për stabilitet.

Ky vendim do t’i transmetohet Kongresit dhe është bërë zyrtar me publikimin në Regjistrin Federal – gazeta zyrtare e qeverisë amerikane.

“Veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet për stabilizim ndërkombëtar në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë aktet e dhunës ekstremiste dhe aktivitetin pengues, dhe situata në Ballkanin Perëndimor, e cila pengon përparimin drejt qeverisjes efektive dhe demokratike dhe integrimit të plotë në institucionet transatlantike, vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye, emergjenca kombëtare e shpallur në Urdhrin Ekzekutiv 13219, sipas të cilit u ndërmorën hapa shtesë në Urdhrin Ekzekutiv 13304, i cili u zgjerua në fushëveprim në Urdhrin Ekzekutiv 14033 dhe sipas të cilit u ndërmorën hapa shtesë në Urdhrin Ekzekutiv 14140, duhet të vazhdojë të jetë në fuqi përtej 26 qershorit 2025. Prandaj, në përputhje me nenin 202(d) të Aktit Kombëtar të Emergjencave (50 U.S.C. 1622(d)), unë po e vazhdoj për 1 vit emergjencën kombëtare të shpallur në Urdhrin Ekzekutiv 13219 në lidhje me Ballkanin Perëndimor”, thuhet në njoftim.

Më 26 qershor 2001, me Urdhrin Ekzekutiv 13219, Presidenti i atëhershëm amerikan George Bush shpalli një gjendje të jashtëzakonshme kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor në përputhje me Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencës (50 U.S.C. 1701 et seq.) “për t’u marrë me kërcënimin e pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, të përbërë nga veprimet e personave të angazhuar në, ose që ndihmojnë, sponsorizojnë ose mbështesin, (i) dhunën ekstremiste në ish-Republikën e Maqedonisë (që tani është Republika e Maqedonisë së Veriut) dhe gjetkë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ose (ii) akte që pengojnë zbatimin e Marrëveshjeve të Dejtonit në Bosnjë ose Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të 10 qershorit 1999, në Kosovë. Më pas, Presidenti e ndryshoi atë urdhër në Urdhrin Ekzekutiv 13304 të 28 majit 2003, për të ndërmarrë hapa shtesë në lidhje me veprime të caktuara që pengojnë zbatimin, ndër të tjera, të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit të vitit 2001 në lidhje me ish-Republikën e Maqedonisë (që tani është Republika e Maqedonisë së Veriut)”.

“Më 8 qershor 2021, Presidenti nënshkroi Urdhrin Ekzekutiv 14033, i cili zgjeroi fushëveprimin e emergjencës kombëtare të shpallur në Urdhrin Ekzekutiv 13219, siç është ndryshuar, duke konstatuar se situata në territorin e ish-Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe Republikës së Shqipërisë (Ballkani Perëndimor), gjatë dy dekadave të fundit, duke përfshirë minimin e marrëveshjeve dhe institucioneve të pasluftës pas shpërbërjes së ish-Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, si dhe korrupsionin e përhapur brenda qeverive dhe institucioneve të ndryshme në Ballkanin Perëndimor, pengon përparimin drejt qeverisjes efektive dhe demokratike dhe integrimit të plotë në institucionet transatlantike dhe në këtë mënyrë përbën një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara”.

“Më 8 janar 2025, Presidenti nënshkroi Urdhrin Ekzekutiv 14140, në dritën e ngjarjeve në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë përpjekjet e vazhdueshme të individëve për të sfiduar sovranitetin dhe integritetin territorial të kombeve të Ballkanit Perëndimor, për të minuar marrëveshjet dhe institucionet e pasluftës, për t’u përfshirë në korrupsion të konsiderueshëm që gërryen sundimin e ligjit dhe besimin në qeverisjen demokratike, dhe për të shmangur sanksionet e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara, si dhe me qëllim ndërmarrjen e hapave shtesë në lidhje me emergjencën kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor”.