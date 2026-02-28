Trump thotë se mund të ketë viktima nga operacioni ushtarak në Iran
Presidenti Donald Trump tha se jetët amerikane mund të humbasin si pasojë e operacionit të tij ushtarak brenda Iranit.
“Regjimi iranian kërkon të vrasë. Jetët e heronjve të guximshëm amerikanë mund të humbasin dhe mund të kemi viktima – kjo ndodh shpesh në luftë – por ne nuk po e bëjmë këtë për momentin. Po e bëjmë këtë për të ardhmen dhe është një mision fisnik”, tha presidenti, shkruan CNN.
Ai tha se SHBA-ja kishin “ndërmarrë çdo hap të mundshëm për të minimizuar rrezikun për personelin amerikan në rajon”.