Trump thotë se ai e ndali një shpërthim të mundshëm të luftës mes Kosovës dhe Serbisë: Biden e ka dëmtuar me disa vendime, por unë do ta zgjidh sërish

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka shkruar në lidhje me luftën mes Izraelit dhe Iranit, e të cilët sipas tij duhet të bëjnë një marrëveshje.

Ai ka thënë se ata do të bëjnë një marrëveshje ashtu siç kanë bërë India dhe Pakistani, kur Trump thotë se ka përdorur tregtinë me SHBA-të për të gjetur arsye, dhe për ti bindur dy udhëheqësit në bisedime të merrnin vendim dhe të ndalojnë luftën, shkruan lajmi.net.

Trump përmes një postimi në Truth Social, ka thënë se ai gjatë mandatit të parë, ka ndaluar një konflikt të mundshëm që mund të shpërthente në luftë mes Kosovës dhe Serbisë.

Postimi i tij i plotë pa ndërhyrje:

Irani dhe Izraeli duhet të bëjnë një marrëveshje, dhe do të bëjnë një marrëveshje, ashtu siç i bëra të bënin India dhe Pakistani, në atë rast duke përdorur TREGTINË me Shtetet e Bashkuara për të sjellë arsye, kohezion dhe mendje të shëndoshë në bisedime me dy udhëheqës të shkëlqyer të cilët ishin në gjendje të merrnin shpejt një vendim dhe të NDALOJNË!

Gjithashtu, gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova po e përballonin me forcë, siç kanë bërë për shumë dekada, dhe ky konflikt i gjatë ishte gati të shpërthente në LUFTË. Unë e ndalova atë (Biden ka dëmtuar perspektivat afatgjata me disa vendime shumë budallaqe, por do ta rregulloj përsëri!).

Një rast tjetër është Egjipti dhe Etiopia, dhe lufta e tyre për një digë masive që po ka një efekt në lumin madhështor Nil. Ka paqe, të paktën për momentin, për shkak të ndërhyrjes sime, dhe do të mbetet kështu!

Po kështu, do të kemi PAQE, së shpejti, midis Izraelit dhe Iranit! Shumë telefonata dhe takime po zhvillohen tani. Unë bëj shumë, dhe nuk marr kurrë merita për asgjë, por kjo është në rregull, POPULLI e kupton. BËJENI LINDJEN E MESME TË MADHE PËRSËRI!