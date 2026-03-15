​Trump telefonatë me Starmer për situatën në Lindjen e Mesme: Ngushtica e Hormuzit duhet të hapet sërish

Bota

15/03/2026 21:09

Kryeministri britanik Keir Starmer zhvilloi një telefonatë me presidentin amerikan Donald Trump këtë mbrëmje për të diskutuar “situatën e vazhdueshme në Lindjen e Mesme”, tha një zëdhënëse e Downing Street.

Dyshja foli për “rëndësinë e rihapjes së Ngushticës së Hormuzit për t’i dhënë fund ndërprerjes së transportit detar global, i cili po rrit kostot në të gjithë botën”.

“Kryeministri shprehu gjithashtu ngushëllimet e tij për personelin amerikan të shërbimit që ka humbur jetën gjatë konfliktit”, shtoi zëdhënësja.

“Ata ranë dakord të mbanin kontakt”, zbardhi zyra e Starmer nga biseda, transmetoi BalkanWeb.

Ndërkohë, zëdhënësja tha gjithashtu se Starmer ra dakord të diskutojë situatën me kryeministrin e Kanadasë Mark Carney në një takim nesër.

