Trump: Tajlanda dhe Kamboxhia janë pajtuar për armëpushim

12/12/2025 23:56

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka njoftuar se Tajlanda dhe Kamboxhia janë pajtuar për armëpushim duke nisur nga sot, pas një telefonate me liderët e të dyja vendeve.

“Të dyja vendet janë gati për PAQE dhe tregti të vazhdueshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, ka shkruar Trumpi në platformën “Truth Social” të premten.

Luftimet mes Tajlandës dhe Kamboxhias rinisën më 8 dhjetor, duke lënë të vdekur rreth 10 persona.

Ato e kontestojnë sovranitetin përgjatë kufirit të tyre tokësor prej 800 km tash e më shumë se një shekull.

Trumpi edhe në korrik e kishte ndalur luftën mes këtyre dy shteteve.

