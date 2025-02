​Trump: Sikur të isha president kur shpërtheu lufta, do të kisha siguruar që Ukraina të kishte gjithçka që donte Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka folur sonte nga Mar-a-Lago, Florida, për takimin e sotëm në Arabinë Saudite me Rusinë. Ai tha se ishte më i sigurt në marrëveshjen e paqes pas bisedimeve ku mori pjesë sekretari i Shtetit i SHBA, Marco Rubio. Trump tha gjithashtu se ai nuk do të kundërshtonte që një forcë…