Trump: Shumë vende do të dërgojnë anije luftarake për Ngushticën e Hormuzit
Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka deklaruar se disa vende do të dërgojnë anije luftarake për të mbajtur të hapur Ngushtica e Hormuzit, pa specifikuar saktësisht cilat vende do të marrin pjesë.
Trump tha se SHBA-ja tashmë ka “shkatërruar 100% të aftësisë ushtarake të Iranit”, por se kërcënimet me dronë, mina ose raketa të afërta mund të vazhdojnë.
Ai shprehu shpresën që Kina, Franca, Japoni, Koreja e Jugut dhe Mbretëria e Bashkuar të dërgojnë anije në rajon.