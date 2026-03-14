Trump: Shumë vende do të dërgojnë anije luftarake për Ngushticën e Hormuzit

Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka deklaruar se disa vende do të dërgojnë anije luftarake për të mbajtur të hapur Ngushtica e Hormuzit, pa specifikuar saktësisht cilat vende do të marrin pjesë. Trump tha se SHBA-ja tashmë ka "shkatërruar 100% të aftësisë ushtarake të Iranit", por se kërcënimet me dronë, mina…

14/03/2026 22:54

Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka deklaruar se disa vende do të dërgojnë anije luftarake për të mbajtur të hapur Ngushtica e Hormuzit, pa specifikuar saktësisht cilat vende do të marrin pjesë.

Trump tha se SHBA-ja tashmë ka “shkatërruar 100% të aftësisë ushtarake të Iranit”, por se kërcënimet me dronë, mina ose raketa të afërta mund të vazhdojnë.

Ai shprehu shpresën që Kina, Franca, Japoni, Koreja e Jugut dhe Mbretëria e Bashkuar të dërgojnë anije në rajon.

