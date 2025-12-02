Trump shpërndan artikullin ku Osmani ia jep atij meritat për ndaljen e konfliktit Serbi-Kosovë
Presidenti amerikan, Donald Trump, gjatë tërë mandatit të tij të dytë ka folur për ndaljen e konflikteve dhe luftërave nëpër botë. Ai ka thënë se ka ndalur gjithsej 8 luftëra në muajt e tij të parë në krye të qeverisë amerikane. Në mesin e këtyre konflikteve, Trump ka thënë të ketë ndalur edhe atë të…
Lajme
Presidenti amerikan, Donald Trump, gjatë tërë mandatit të tij të dytë ka folur për ndaljen e konflikteve dhe luftërave nëpër botë.
Ai ka thënë se ka ndalur gjithsej 8 luftëra në muajt e tij të parë në krye të qeverisë amerikane.
Në mesin e këtyre konflikteve, Trump ka thënë të ketë ndalur edhe atë të Serbisë në Kosovë.
Deklarata e tij e parë e bërë mbi këtë çështje ishte bërë më 27 qershor, dhe ishte kthyer në temë të gjerë diskutimi në vend, pasi deri në deklarimin e tij nuk kishte pasur ndonjë informacion se mund të ketë pasur tentime nga pala serbe që të niste një luftë apo konflikt të armatosur në Kosovë, sidomos për periudhën që ai fliste.
Por, këtë pretendim e kishte mbështetur edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.
Gjatë një ligjërate në Uashington në muajin korrik të këtij viti, ajo tha se ka “informacione të besueshme” se presidenti amerikan, Donald Trump, ka parandaluar së voni mundësinë e një përshkallëzimi të mundshëm të situatës nga Serbia në Kosovë.
“Ai (Trump) është shumë i qartë në deklaratën e tij se po flet për javët e fundit”, pati thënë presidentja Osmani, duke theksuar se nuk bëhet fjalë për zhvillime të vitit 2023 apo 2020, por “për zhvillime shumë, shumë të vona”.
E deklarimin e Osmanit, të cituar nga “Washington Post”, e ka shpërndarë pikërisht i presidenti më i pushtetshëm në botë, Trump, në profilin e tij në rrjetin social “Truth Social”.
“Për më tepër, Trump pohon se ai parandaloi një luftë midis Serbisë dhe Kosovës (presidentja e Kosovës mbështeti pretendimin e Trumpit, duke thënë se Serbia po planifikonte të sulmonte Kosovën në maj përpara se Trumpi të ndërhynte)”, shkruan WP.