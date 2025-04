Trump shpall tarifa për të gjitha mallrat që hyjnë në SHBA, në listë edhe Kosova

Presidenti Donald Trump njoftoi sot tarifa prej të paktën 10% për të gjitha mallrat që vijnë në Shtetet e Bashkuara, në listë ndodhet edhe Kosova. Plus tarifa edhe më të larta për dhjetëra vende që kanë deficitin më të lartë tregtar me Shtetet e Bashkuara. Importuesit e mallrave nga vendet e tjera do të fillojnë të paguajnë tarifën bazë prej 10% të shtunën në orën 12:01 të mëngjesit.

CNN raporton se politika e re përfaqëson një ndryshim dramatik në politikën tregtare dhe ekonomike globale. Ai synon të rivendosë aftësinë prodhuese të SHBA-së dhe bilancin e tregtisë. Por ajo kërcënon të përshkallëzojë një luftë tregtare globale në zhvillim dhe të rrisë çmimet për konsumatorët amerikanë në një kohë të pasigurt për ekonominë.

Politika e Trump do të vendosë një tarifë bazë prej 10% për të gjitha mallrat nga të gjitha vendet, përveç atyre që janë në përputhje me marrëveshjen e tregtisë së lirë USMCA midis Meksikës, Kanadasë dhe Shteteve të Bashkuara (mallrat që nuk përputhen do të vazhdojnë të tarifohen me një normë prej 25%). Importuesit e mallrave nga vendet e tjera do të fillojnë të paguajnë tarifën bazë prej 10% të shtunën në orën 12:01 të mëngjesit.

Një grup prej rreth 60 vendesh, të cilat zyrtarë të lartë të administratës Trump i etiketuan si “shkelësit më të këqij”, do të ngarkohen me një tarifë me gjysmën e tarifës që ata vendosin në Shtetet e Bashkuara. Sipas një zyrtari të lartë të Shtëpisë së Bardhë, këto tarifa reciproke do të hyjnë në fuqi më 9 prill në orën 12:01 të mëngjesit, sipas ET.