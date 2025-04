​Trump shmang reagimin e tregut ndaj tarifave: Mendoj se po shkon shumë mirë

Presidenti i SHBA-së Donald Trump hoqi dorë nga reagimi i tregut ndaj njoftimit të tij për tarifat, duke thënë se “ai mendon se po shkon shumë mirë”.

Gjatë një takimi sot me media në Shtëpinë e Bardhë, presidenti Trump tha se “tregjet do të lulëzojnë, aksionet do të lulëzojnë, vendi do të lulëzojë”.

“Dhe pjesa tjetër e botës dëshiron të shohë nëse ka ndonjë mënyrë për të bërë një marrëveshje. Ata kanë përfituar prej nesh për shumë e shumë vite. Për shumë vite ne kemi qenë në anën e gabuar të topit, dhe unë ju them çfarë, mendoj se do të jetë e pabesueshme,” ka thënë Trump.

Tregjet globale sot u tronditën nga njoftimi i tarifave të Trump, pasi indeksi Dow ra me 1,400 pikë ose 3,4%, duke u tërhequr nga një seancë e ulët prej 1,570 pikësh në të kuqe.

S&P 500 ra me 4.3%, duke arritur nivelin më të ulët që nga shtatori. Nasdaq i teknologjisë ra me 5.5% dhe gjithashtu arriti nivelin më të ulët që nga shtatori. Të tri indekset kryesore ishin në ritmin e ditës së tyre më të keqe që nga kriza e inflacionit 2022.

Por Trump në vend të kësaj, vuri në dukje njoftimet e reja për investime nën administratën e tij si lajme premtuese për ekonominë.

“Gjëja për të cilën njerëzit duhet të flasin, ne kemi pothuajse shtatë trilionë dollarë investime që vijnë në vendin tonë dhe do të shihni se si do të del. Unë mendoj se vendi ynë do të lulëzojë,” tha Trump.

Nëse Trump ruan tarifat masive që njoftoi më 2 prill, politikat e tij të paprecedentë tregtare ndoshta do të bëjnë që ekonomitë e SHBA dhe globale të bien në një recesion në vitin 2025, thanë analistët e JPMorgan në një shënim për investitorët.

Analistët e JPMorgan i dhanë ekonomisë amerikane një mundësi prej 40% për të hyrë në një recesion.

Partnerët kryesorë tregtarë të SHBA-së, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Britaninë, thanë se po përgatitnin përgjigjet e tyre ndaj përshkallëzimit të Trump, pasi tregjet nervozë ranë në Evropë dhe Amerikë.

JPMorgan vuri në dukje se tarifat do të rrisnin taksat për amerikanët me 660 miliardë dollarë në vit – rritja më e madhe e taksave në historinë e fundit. Ajo po ashtu do të ndikojë që çmimet të rriten, duke shtuar 2% në Indeksin e Çmimeve të Konsumit.

Tronditja do të përkeqësohet nga rënia e ndjenjës së konsumatorit dhe biznesit dhe nga çdo hakmarrje e vizituar në Amerikë, pasi vendet e huaja mund të vendosin tarifa të reja ndaj Shteteve të Bashkuara.

“Kështu ne theksojmë se këto politika, nëse mbahen, ka të ngjarë të shtyjnë ekonominë amerikane dhe globale në recesion këtë vit,” thanë analistët.

Çmimet e naftës ranë sot për shkak të shqetësimeve se lufta tregtare e Trump do të ngadalësojë ekonominë botërore dhe se OPEC po e mbifurnizon tregun.

Kontratat e së ardhmes së naftës në SHBA ranë me 7% në 66.68 dollarë për fuçi, duke e lënë naftën në rrugën e duhur për ditën e saj më të keqe që nga korriku 2022. Nafta e papërpunuar Brent, standardi botëror, ra me 6.6%.

OPEC+ i befasoi investitorët të enjten duke njoftuar se Arabia Saudite, Rusia dhe gjashtë anëtarë të tjerë kanë rënë dakord të përshpejtojnë ndjeshëm rritjen e planifikuar më parë të prodhimit duke filluar nga maji.

Business Roundable, një grup i fuqishëm i CEO-ve kryesorë të Amerikës, paralajmëroi mbrëmë se tarifat më të fundit të Trump mund të dëmtojnë bizneset e tyre.

“Tarifat universale që variojnë nga 10-50% rrezikojnë të shkaktojnë dëme të mëdha për prodhuesit, punëtorët, familjet dhe eksportuesit amerikanë”, tha në një deklaratë kryeshefi ekzekutiv i Business Roundable, Joshua Bolten.

Tarifat e reja masive të Trump do ta çonin normën e tarifave të SHBA-së në mënyrë dramatike më të larta në nivele të papara që nga 1910, sipas Fitch Ratings.

Lëvizjet agresive të tarifave të Trump janë vendosur të rrisin normën e tarifave të SHBA nga vetëm 2.5% vitin e kaluar në 22%, sipas Fitch.

Kjo tejkalon normën tarifore prej rreth 20% që Shtetet e Bashkuara vendosën pas Aktit famëkeq të tarifave Smoot-Hawley të vitit 1930, i cili nisi një luftë tregtare globale që ekonomistët thonë se përkeqësoi Depresionin e Madh.

“Ky është një ndryshim i lojës, jo vetëm për ekonominë amerikane, por për ekonominë globale,” tha Olu Sonola, kreu i kërkimit ekonomik të SHBA në Fitch Ratings duke shtuar se “shumë” vende ka të ngjarë të zhyten në recesion.

“Ju mund t’i hidhni poshtë shumicën e parashikimeve, nëse kjo normë tarifore qëndron për një periudhë të gjatë kohore,” tha ekonomisti i Fitch.