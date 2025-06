Trump rikthehet në çështjen Kosovë-Serbi, Bajrami e përshëndet si lajm pozitiv Akademik Arsim Bajrami ka thënë se është lajm i mirë deklarata e presidentit amerikan Donald Trump, se do të merret sërish me çështjen e Kosovës dhe Serbisë. Në Klan Kosova ai u shpreh se beson që Trump do të arrijë rezultate pozitive karshi të dyja shteteve. “Është një lajm shumë i mirë angazhimi i Z.…