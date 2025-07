Trump publikon video të manipuluar me AI që shfaq arrestimin e Obamës Presidenti Donald Trump, ka ndarë në platformën e tij Truth Social një video të gjeneruar me inteligjencë artificiale, ku paraqitet një skenë që shfaq arrestimin e ish-presidentit Barack Obama nga agjentët e FBI-së në Zyrën Ovale. Videoja, e publikuar e shoqëruar me mbishkrimin “Askush nuk është mbi ligjin”, nuk përmbante asnjë paralajmërim që bëhej fjalë…