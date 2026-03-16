Trump prezanton plan për rinovimin e Qendrës Kennedy, lavdëron Grenell dhe mohon shkarkimin e tij
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), Donald Trump, ka mbledhur në Shtëpinë e Bardhë aleatët e tij politikë, donatorë të pasur dhe bordin e John F. Kennedy Center for the Performing Arts për të prezantuar një plan të gjerë rinovimi për këtë institucion kulturor kombëtar.
Sipas planit të propozuar, qendra do të mbyllet për rreth dy vjet për shkak të punimeve, ndërsa administrata e Trumpit pretendon se ndërhyrja do të rikthejë prestigjin e institucionit.
Gjatë takimit, Trump vlerësoi edhe punën e Richard Grenell, i cili kishte mbikëqyrur institucionin gjatë vitit të kaluar. Ai reagoi edhe ndaj raportimeve në media se Grenell ishte shkarkuar nga ky rol.
“Pati një histori se ai u pushua nga puna. Ai nuk u pushua nga puna,” tha Trump, duke sqaruar se angazhimi i Grenell kishte qenë një detyrë e përkohshme për të ndihmuar stabilizimin e organizatës gjatë periudhës së tranzicionit.
Presidenti shtoi se tashmë është duke kërkuar një rol të ri për Grenell.
“Po kërkoj sipërmarrjen tuaj të radhës,” tha Trump gjatë takimit.