Trump: Po flasim me NATO-n për Grenlandën
Bota
Presidenti amerikan Donald Trump tha se Grenlanda është jetike për sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe konfirmoi se diskutimet me NATO-n janë duke vazhduar në lidhje me territorin.
“NATO ka pasur marrëdhënie me ne për çështjen e Grenlandës. Ne kemi shumë nevojë për Grenlandën për sigurinë kombëtare”, tha Trump.
“Nëse nuk e kemi, kemi një boshllëk të madh në sigurinë kombëtare – veçanërisht kur bëhet fjalë për atë që po bëjmë në lidhje me Kupolën e Artë dhe të gjitha gjërat e tjera”, shtoi ai.
Trump nuk dha detaje specifike rreth iniciativave ushtarake ose të sigurisë që ai përmendi, por theksoi se SHBA-të po angazhohen në mënyrë aktive me aleancën për këtë çështje.
“Po flasim me NATO-n”, tha ai.
Trump tha se po shqyrton përdorimin e tarifave si mjet kundër vendeve që kundërshtojnë interesat e SHBA-së në lidhje me Groenlandën.
“Mund ta bëj këtë edhe për Grenlandën”, deklaroi presidenti amerikan, duke kujtuar një shkëmbim me presidentin francez Emmanuel Macron, në të cilin ai përdori kërcënimin e një tarife gjithëpërfshirëse prej 25% për të nxitur çmime më të larta të barnave në Francë.
Javën e kaluar, Trump sugjeroi që SHBA-të duhet ta “blejnë” Grenlandën për të parandaluar që Rusia ose Kina të fitojnë kontrollin e territorit autonom të Danimarkës.
Si Danimarka ashtu edhe Grenlanda kanë hedhur poshtë çdo propozim për të shitur territorin, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.