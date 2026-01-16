Trump: Po flasim me NATO-n për Grenlandën

16/01/2026 23:49

Presidenti amerikan Donald Trump tha se Grenlanda është jetike për sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe konfirmoi se diskutimet me NATO-n janë duke vazhduar në lidhje me territorin.

“NATO ka pasur marrëdhënie me ne për çështjen e Grenlandës. Ne kemi shumë nevojë për Grenlandën për sigurinë kombëtare”, tha Trump.

“Nëse nuk e kemi, kemi një boshllëk të madh në sigurinë kombëtare – veçanërisht kur bëhet fjalë për atë që po bëjmë në lidhje me Kupolën e Artë dhe të gjitha gjërat e tjera”, shtoi ai.

Trump nuk dha detaje specifike rreth iniciativave ushtarake ose të sigurisë që ai përmendi, por theksoi se SHBA-të po angazhohen në mënyrë aktive me aleancën për këtë çështje.

“Po flasim me NATO-n”, tha ai.

Trump tha se po shqyrton përdorimin e tarifave si mjet kundër vendeve që kundërshtojnë interesat e SHBA-së në lidhje me Groenlandën.

“Mund ta bëj këtë edhe për Grenlandën”, deklaroi presidenti amerikan, duke kujtuar një shkëmbim me presidentin francez Emmanuel Macron, në të cilin ai përdori kërcënimin e një tarife gjithëpërfshirëse prej 25% për të nxitur çmime më të larta të barnave në Francë.

Javën e kaluar, Trump sugjeroi që SHBA-të duhet ta “blejnë” Grenlandën për të parandaluar që Rusia ose Kina të fitojnë kontrollin e territorit autonom të Danimarkës.

Si Danimarka ashtu edhe Grenlanda kanë hedhur poshtë çdo propozim për të shitur territorin, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.

