Trump përzgjedhi J.D. Vence për Nënpresident, Hoxhaj: E kupton thellësisht Ballkanin dhe sfidat europiane

Ish-ministri Hoxhaj tha se është takuar së fundmi me kandidatin Vance dhe i njëjti i kupton thellë sfidat ballkanike dhe evropiane.

“I ngazëllyer kur shoh zgjedhjen e Presidentit Trump, James David Vance si kandidat për zëvendës të tij! Pasi e kam takuar së fundmi në Mynih, mund të garantoj për kuptimin e tij të thellë të sfidave ballkanike dhe evropiane. Depërtimi dhe udhëheqja e tij janë pikërisht ajo që na nevojitet në këto kohë të trazuara”, shkruan Hoxhaj.

Postimi i plotë:

Thrilled to see President Trump choose @JDVance1 as his VP candidate! Having recently met him in Munich, I can vouch for his deep understanding of Balkan and European challenges. His insight and leadership are exactly what we need in these turbulent times. pic.twitter.com/QjWu0M6RHi

— Enver Hoxhaj (@Enver_Hoxhaj) July 15, 2024