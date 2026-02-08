Trump përfshin udhëheqës ushtarakë në përpjekjet diplomatike për Iranin dhe Ukrainën
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka ndërmarrë një hap jokonvencional për diplomacinë amerikane duke përfshirë komandantët ushtarakë në bisedime mbi luftën midis Iranit dhe Rusisë, sipas raportimeve të medias. Sipas ABC News , Komandanti i Komandës Qendrore të SHBA-së, Gjenerali Brad Cooper, mori pjesë në bisedimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në Oman mbi…
Bota
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka ndërmarrë një hap jokonvencional për diplomacinë amerikane duke përfshirë komandantët ushtarakë në bisedime mbi luftën midis Iranit dhe Rusisë, sipas raportimeve të medias.
Sipas ABC News , Komandanti i Komandës Qendrore të SHBA-së, Gjenerali Brad Cooper, mori pjesë në bisedimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në Oman mbi programin bërthamor. Ai mbërriti në negociata me uniformë për të theksuar praninë ushtarake amerikane në rajon.
Sekretari i Ushtrisë i SHBA-së, Dan Driscoll, mori pjesë në bisedimet lidhur me luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe mbajti kontakt me zyrtarët ukrainas midis takimeve.
Të dyja pistat diplomatike koordinohen nga i Dërguari Special i SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndri i Trump, Jared Kushner. Sipas ekspertëve, përfshirja e ushtrisë bie ndesh me qasjet tradicionale diplomatike të SHBA-së dhe gjithashtu tregon gatishmërinë e administratës për të shqyrtuar mundësi më të vështira.
Siç është raportuar më parë, më 4-5 shkurt, në Abu Dhabi, kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, u zhvillua një raund i dytë bisedimesh trepalëshe me pjesëmarrjen e delegacioneve nga Ukraina, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia.
Pas bisedimeve, kreu i delegacionit ukrainas, Sekretari i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare, Rustem Umerov, tha se gjatë dy ditëve, delegacionet e Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë diskutuan në detaje çështjet e pazgjidhura , duke përfshirë metodat për zbatimin e një armëpushimi dhe monitorimin e ndërprerjes së armiqësive.