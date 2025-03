Trump për Putinin: Po bën atë që do të bënte çdokush Në komentet e tij mbrëmë për Ukrainën dhe Rusinë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha diçka që mori shumë vëmendje. Përveçse tha se e ka më të vështirë të merret me ukrainasit sesa me rusët, duke komentuar situatën aktuale në luftë, ai gjithashtu tha se “Putini po bën atë që do të bënte çdokush”. I…