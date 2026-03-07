Trump paralajmëroi Iranin se sot do ta godasë rëndë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, sot ka paralajmëruar shtetin e Iranit se do të ndodh edhe një goditje tjetër e rëndë ndaj tyre. Mediumi britanik “Sky News” ndërkohë raporton se mëngjesin e sotëm tre bombardues të tipit B1 janë pozicionuar në bazën britanike Fairford. “Tre avionë B-1 Lancer të Forcave Ajrore Amerikane kanë zbarkuar në…
Bota
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, sot ka paralajmëruar shtetin e Iranit se do të ndodh edhe një goditje tjetër e rëndë ndaj tyre.
Mediumi britanik “Sky News” ndërkohë raporton se mëngjesin e sotëm tre bombardues të tipit B1 janë pozicionuar në bazën britanike Fairford.
“Tre avionë B-1 Lancer të Forcave Ajrore Amerikane kanë zbarkuar në RAF Fairford këtë mëngjes.
Avioni 146 metra i gjatë mund të mbajë 24 raketa lundruese dhe arrin shpejtësi mbi 900 mph”, raporton Sky News.