Trump paralajmëroi Iranin se sot do ta godasë rëndë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, sot ka paralajmëruar shtetin e Iranit se do të ndodh edhe një goditje tjetër e rëndë ndaj tyre. Mediumi britanik “Sky News” ndërkohë raporton se mëngjesin e sotëm tre bombardues të tipit B1 janë pozicionuar në bazën britanike Fairford. “Tre avionë B-1 Lancer të Forcave Ajrore Amerikane kanë zbarkuar në…

07/03/2026 17:39

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, sot ka paralajmëruar shtetin e Iranit se do të ndodh edhe një goditje tjetër e rëndë ndaj tyre.

Mediumi britanik “Sky News” ndërkohë raporton se mëngjesin e sotëm tre bombardues të tipit B1 janë pozicionuar në bazën britanike Fairford.

“Tre avionë B-1 Lancer të Forcave Ajrore Amerikane kanë zbarkuar në RAF Fairford këtë mëngjes.

Avioni 146 metra i gjatë mund të mbajë 24 raketa lundruese dhe arrin shpejtësi mbi 900 mph”, raporton Sky News.

