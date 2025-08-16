Trump nuk u tha aleatëve se çfarë lëshimesh mund të bënte Putin
Pas takimit në Alaska, presidenti i SHBA-së Donald Trump foli me udhëheqësit evropianë, por nuk specifikoi se çfarë lëshimesh mund të ofronte presidenti rus Vladimir Putin. CBS raporton se midis kërkesave ruse janë territori në Donetsk që nuk është ende nën kontrollin rus, mbrojtja e gjuhës ruse dhe kërkesat që lidhen me Kishën Ortodokse Ruse.…
Bota
Pas takimit në Alaska, presidenti i SHBA-së Donald Trump foli me udhëheqësit evropianë, por nuk specifikoi se çfarë lëshimesh mund të ofronte presidenti rus Vladimir Putin.
CBS raporton se midis kërkesave ruse janë territori në Donetsk që nuk është ende nën kontrollin rus, mbrojtja e gjuhës ruse dhe kërkesat që lidhen me Kishën Ortodokse Ruse.
Sipas të njëjtit burim, ekziston një shqetësim në rritje midis diplomatëve evropianë se Trump mund të përpiqet ta detyrojë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky të bjerë dakord me kushte të tilla gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë të hënën.
Ka gjithashtu pyetje nëse Putin ka hequr dorë nga kërkesa e tij për demilitarizimin e Ukrainës dhe cili do të jetë fati i sanksioneve ndaj Rusisë.
Presidenti rus është ofruar të ndalojë sulmet dhe të ngrijë vijën e frontit në Ukrainë nëse Kievi i jep Rusisë kontroll të plotë të Donbasit, raportuan sot Financial Times, Bloomberg.
Putin ia përcolli këtë Trump në një takim në Alaska, dhe presidenti amerikan më pas ia njoftoi presidentit ukrainas dhe udhëheqësve evropianë.
Donbasi përbëhet nga dy rajone lindore të Ukrainës – Donetsku dhe Luhansku. Është një rajon industrial ku konfliktet kanë ndodhur që nga viti 2014, kur Rusia pushtoi Krimenë dhe forcat pro-ruse, me ndihmën e Moskës, pushtuan pjesë të Donbasit.
Pak para fillimit të pushtimit të plotë në vitin 2022, Putin i shpalli të gjitha rajonet e Donetskut dhe Luhanskut “të pavarura”, jo vetëm zona të kufizuara të kontrolluara nga separatistët pro-rusë.