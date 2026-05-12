Trump niset për në Kinë

Presidenti amerikan, Donald Trump do të zhvillojë vizitë në Kinë. Trump u nis pak më herët për një udhëtim që siç u konsideruar, jashtëzakonisht i rëndësishëm në Kinë, raporton Sky News. Atje, ai do të zhvillojë bisedime me homologun e tij kinez Xi Jinping, me temën e Iranit që konsiderohet e sigurt se do të…

Bota

13/05/2026 00:01

Trump u nis pak më herët për një udhëtim që siç u konsideruar, jashtëzakonisht i rëndësishëm në Kinë, raporton Sky News.

Atje, ai do të zhvillojë bisedime me homologun e tij kinez Xi Jinping, me temën e Iranit që konsiderohet e sigurt se do të diskutohet.

Fotot e sotme tregojnë Trumpin teksa largohej nga Shtëpia e Bardhë përpara se të hipte në aeroplan.

