Trump nis fjalimin në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes: Ditë e madhe sot, pra gjithçka ka të bëjë me paqen

Presidenti i ShBA-ve, Donald Trump ka nisur fjalimin në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes i cili po zhvillohet në Uashington. Ai tha se dita e sotme është e madhe, ndërsa falënderoi shikuesit dhe mediat që janë të pranishme. “Pra, gjithçka ka të bëjë me paqen, siç edhe quhet Bordi i Paqes”, u shpreh…

19/02/2026 15:54

Presidenti i ShBA-ve, Donald Trump ka nisur fjalimin në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes i cili po zhvillohet në Uashington.

Ai tha se dita e sotme është e madhe, ndërsa falënderoi shikuesit dhe mediat që janë të pranishme.

“Pra, gjithçka ka të bëjë me paqen, siç edhe quhet Bordi i Paqes”, u shpreh Trump.

Në këtë event pjesëmarrëse është presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.

