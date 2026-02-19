Trump nis fjalimin në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes: Ditë e madhe sot, pra gjithçka ka të bëjë me paqen
Presidenti i ShBA-ve, Donald Trump ka nisur fjalimin në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes i cili po zhvillohet në Uashington.
Ai tha se dita e sotme është e madhe, ndërsa falënderoi shikuesit dhe mediat që janë të pranishme.
“Pra, gjithçka ka të bëjë me paqen, siç edhe quhet Bordi i Paqes”, u shpreh Trump.
Në këtë event pjesëmarrëse është presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.