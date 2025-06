Trump nga Zyra Ovale: Një mik në Serbi më tha se do të futeshin përsëri në luftë me Kosovën, ne e ndaluam

Presidenti amerikan, Donald Trump, gjatë një konference nga Zyra Ovale ka thënë se Administrata e tij në pak muaj arriti të bëjë paqe mes disa popujve, duke përmendur në këtë mes edhe Kosovën e Serbinë.

Trump tha se Serbia ishte gati të futej në luftë “me një grup” dhe shtoi se një mik i tij i ka thënë se do të futeshin përsëri në luftë me Kosovën, por se kjo s’ndodhi për shkak se “ne e ndaluam”.

“Ky është një përparim i jashtëzakonshëm. Brenda vetëm disa muajve, kemi arritur paqe mes Indisë dhe Pakistanit, Izraelit dhe Iranit dhe midis Republikës Demokratike të Kongos dhe Ruandës, si dhe disa të tjerëve gjithashtu. Serbia, e dini, ishte gati të futej në luftë me një grup. Nuk do ta përmend, sepse nuk ndodhi – arritëm ta ndalojmë”.“Por kam një mik në Serbi, dhe ai më tha: “Do të futemi përsëri në luftë”. Dhe nuk dua të përmend që është Kosova, por është Kosova. Ata do të nisnin një luftë të madhe, por ne e ndaluam. E ndaluam për shkak të tregtisë. Ata duan të tregtojnë me Shtetet e Bashkuara. Unë u thashë: ne nuk bëjmë tregti me njerëz që hyjnë në luftë”, ka thënë Trump.

Për këtë temë Trump ka folur edhe gjatë një konference për media më 27 qershor, duke thënë se ka kërcënuar Serbinë me ndalje të tregtisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi kishte rrezik që shteti serb ta sulmonte Kosovën dhe të ndodhte një “luftë e madhe”.

“Kemi bërë shumë punë. Nuk e di nëse ka ndonjë president që ka punuar më shumë se unë. Serbia, Kosova, do të shkonin drejt saj, do të ishte një luftë e madhe. Unë thash që nëse ndodh kjo, ju nuk do të bëni tregti me SHBA-në. Dhe ata thanë që, shiko, ndoshta nuk do të shkojmë drejt asaj. Kjo ndodhi edhe me Indinë dhe Pakistanin”, ka thënë ai.

Trump së fundi ka përmendur disa herë Kosovën e Serbinë me pretendimin që ka ndalë konfliktin.