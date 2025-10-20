Trump: Nëse Hamasi e thyen armëpushimin do të shkatërrohet
“Nëse Hamasi e thyen armëpushimin, ai do të shkatërrohet.” Kështu ka thënë sot presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump duke përsëritur se nuk do të ketë “asnjë ushtri amerikane në Gaza”. Trump u thotë gazetarëve se beson që Ukraina mund ta fitojë ende luftën me Rusinë, por nuk mendon se do ta…
Bota
“Nëse Hamasi e thyen armëpushimin, ai do të shkatërrohet.” Kështu ka thënë sot presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump duke përsëritur se nuk do të ketë “asnjë ushtri amerikane në Gaza”.
Trump u thotë gazetarëve se beson që Ukraina mund ta fitojë ende luftën me Rusinë, por nuk mendon se do ta bëjë. “Çdo gjë mund të ndodhë”, thotë ai. “Lufta është një gjë shumë e çuditshme.”
Pastaj ai shton se SHBA-të ndoshta nuk do të kishin arritur marrëveshjen e armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit nëse nuk do të kishin vendosur të sulmonin objektet bërthamore të Iranit. Ai e quan atë “një nga manovrat më të mëdha ushtarake të të gjitha kohërave”.
Trump është pyetur se çfarë hapash po ndërmerr SHBA-ja për të ruajtur armëpushimin, i cili u shkel për pak kohë të dielën pasi Izraeli goditi Gazën jugore për atë që e quajti “shkelje flagrante” të marrëveshjes nga Hamasi.
Trump përgjigjet duke thënë se SHBA-të po ndërmarrin shumë hapa për të ruajtur paqen. Ai shton se Hamasi duhet të “sillet mirë” dhe nëse jo, “do të na duhet t’i zhdukim ata nëse duhet”.
I pyetur se kush jemi ne, Trump thotë se ushtarët amerikanë nuk do të jenë në terren, duke vënë në dukje se shumë vende të tjera e kanë nënshkruar marrëveshjen e armëpushimit. Ai shton se Izraeli do të hynte, por atyre nuk u është dhënë ende drita jeshile nga SHBA-të.