Trump ndryshon qëndrimin për armëpushim mes Ukrainës dhe Rusisë
Donald Trump ka thënë se dëshiron të anashkalojë një armëpushim në Ukrainë për të kaluar drejtpërdrejt në një marrëveshje të përhershme paqeje pas takimit të tij me presidentin rus Vladimir Putin.
Në një ndryshim të madh qëndrimi, presidenti amerikan tha në Truth Social pas samitit të së premtes se kjo do të ishte “mënyra më e mirë për t’i dhënë fund luftës së tmerrshme midis Rusisë dhe Ukrainës”, duke shtuar se armëpushimet shpesh “nuk qëndrojnë”.
Trump do të mirëpresë Volodymyr Zelensky, presidentin e Ukrainës, në Uashington të hënën dhe i kërkoi atij të bjerë dakord për një marrëveshje paqeje.
Pas një telefonate me Trump pas samitit, Zelensky bëri thirrje për një paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme, ndërsa shtoi se “zjarri duhet të pushojë” dhe vrasjet të ndalen.
Komentet e Trump tregojnë një ndryshim dramatik në qëndrimin e tij se si t’i japë fund luftës, pasi tha vetëm të premten përpara samitit se dëshironte një armëpushim “të shpejtë”.
Kërkesa kryesore e Ukrainës ka qenë një armëpushim i shpejtë përpara bisedimeve për një zgjidhje afatgjatë, dhe thuhet se Trump u tha udhëheqësve evropianë paraprakisht se qëllimi i tij për samitin ishte të arrinte një marrëveshje armëpushimi.
Ndërkohë, shumë media raportuan të shtunën se Putin kishte paraqitur një ofertë që përfshinte dorëzimin e kontrollit të plotë të Ukrainës mbi rajonin e saj lindor të Donetskut, i cili është 70% i pushtuar nga Rusia.
Në këmbim, thuhet se Rusia do të pranonte që vijat e frontit të ngriheshin dhe me sa duket u ofruan lëshime të tjera të paspecifikuara, shkruan BBC.