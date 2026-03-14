Trump mohon raportimet se pesë aeroplanë amerikanë u shkatërruan
Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, mohon raportimet se pesë avionë cisternë amerikanë u dëmtuan rëndë në Bazën Ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite.
Shumë faqe mediatike raportuan gjatë natës se aeroplanët u dëmtuan në një sulm me raketa iraniane, por në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump thotë se ndërsa baza u godit disa ditë më parë, aeroplanët nuk u “goditën ose u shkatërruan”.
“Katër nga pesë nuk pësuan praktikisht asnjë dëmtim dhe janë tashmë përsëri në shërbim. Njëri pësoi pak më shumë dëmtime, por do të jetë në ajër së shpejti”, shton ai./