Trump menjëherë pas betimit: Do ta ndryshojmë emrin e Gjirit të Meksikës në “Gjiri i Amerikës”, po e marrim Kanalin e Panamasë Donald Trump dha detaje për disa nga urdhrat e parë të tij ekzekutivë që planifikon t’i ndërmarrë si president i SHBA-së, pasi u betua. Sot, ai tha se do ta nënshkruajë një urdhër ekzekutiv që shpall një emergjencë kombëtare në kufirin SHBA-Meksikë. Të gjitha hyrjet e paligjshme do të “ndalohen menjëherë”, tha ai, duke shtuar…