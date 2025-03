Trump: Më e vështirë të negociohet me Ukrainën sesa me Rusinë Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë një deklaratë të fortë, ku ka pohuar se është “më e vështirë, të negociohet me Ukrainën” sesa me Rusinë. Gjatë një konference për shtyp në Zyrën Ovale të premten, Trump tha se Shtetet e Bashkuara po “bëjnë përparime të mira në negociatat me Rusinë” dhe shtoi se duket…