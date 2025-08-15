Trump mbërrin në Anchorage për takimin historik me Putin

15/08/2025 20:36

Presidenti amerikan Donald Trump ka mbërritur në Anchorage, Alaska, ku pritet të zhvillojë takimin historik me presidentin rus Vladimir Putin.

Ky samit vjen në një moment kyç të marrëdhënieve ndërkombëtare, ndërsa temat kryesore të bisedimeve pritet të jenë konflikti në Ukrainë, bashkëpunimi ekonomik dhe çështjet e sigurisë mes dy superfuqive, njofton CNN, transmeton lajmi.net

Takimi i paralajmëruar do të zgjasë disa orë dhe përfshin seanca kokë më kokë, si dhe diskutime me anëtarët e delegacioneve të të dyja palëve. Qëllimi i këtij takimi është të gjejnë një zgjidhje për tensionet e vazhdueshme dhe të adresojnë sfidat e përbashkëta në arenën ndërkombëtare.

Arritja e Trumpit në Anchorage shënon fillimin e këtij samiti të rëndësishëm, ndërsa të dy udhëheqësit përgatiten për bisedime që mund të kenë ndikim të madh në marrëdhëniet globale./lajmi.net/

