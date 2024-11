Trump kërcënon me tarifa 100 për qind vendet e BRICS Presidenti i zgjedhur i SHBA-së Donald Trump u ka kërkuar vendeve anëtare të BRICS që të zotohen të mos krijojnë një monedhë të re ose të mbështesin një monedhë tjetër të huaj si zëvendësim për dollarin amerikan, duke paralajmëruar se do të përballen me tarifa 100 për qind nëse nuk e bëjnë këtë. Ne kërkojmë…