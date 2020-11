Trump: Kam fituar zgjedhjet me 71 milionë vota legale, gjëra të këqija ndodhën në dhomat e numërimit

Me anë të një postimi në Twitter, Trump ka vazhduar akuzat e tij për manipulim me vota, duke thënë se vëzhguesit e republikanëve nuk janë lejuar në dhomat e numërimit, transmeton lajmi.net.

Madje ka thënë se zgjedhjet i ka fituar ai.

“Vëzhguesit nuk u lejuan të hyjnë në dhomat e numërimit. Unë fitova zgjedhjet. Kam marr 71 milionë vota legale. Gjëra të këqija ndodhën e të cilat vëzhguesit tanë nuk u lejuan t’i shohin. S’ka ndodhur asnjëherë kështu më përpara. Miliona vota përmes postës u janë dërguar njerëzit të cilët nuk i kanë kërkuar kurrë në rend të parë”, ka shkruar ai.

Ai më pas ka lëshuar edhe një reagim tjetër duke thënë se ka marrë më së shumti vota se ç’ka marrë një president që ka qenë në karrige në zgjedhjet e tij të dyta.

“71 milionë vota legale. Më së shumti ndonjëherë për një president në detyrë”, ka shkruajtur ai. /Lajmi.net/

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020