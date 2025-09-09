Trump: I treguam Katarit, por ishte shumë vonë për ta ndaluar sulmin
Bota
Presidenti amerikan, Donald Trump ka folur në lidhje me sulmin në Doha, duke thënë se vendimi për të sulm është marrë nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu.
Trump është shprehur se i janë dhënë menjëherë udhëzime të Dërguarit Special të SHBA-së, Steve Witkoff, që të informonte Katarin për sulmin e afërt, raporton BBC.
Por, pavarësisht kësaj, presidenti amerikan u shpreh se ishte tepër vonë për ta ndaluar sulmin.