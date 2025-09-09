Trump: I treguam Katarit, por ishte shumë vonë për ta ndaluar sulmin

Presidenti amerikan, Donald Trump ka folur në lidhje me sulmin në Doha, duke thënë se vendimi për të sulm është marrë nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu. Trump është shprehur se i janë dhënë menjëherë udhëzime të Dërguarit Special të SHBA-së, Steve Witkoff, që të informonte Katarin për sulmin e afërt, raporton BBC. Por, pavarësisht kësaj,…

Bota

09/09/2025 23:05

Presidenti amerikan, Donald Trump ka folur në lidhje me sulmin në Doha, duke thënë se vendimi për të sulm është marrë nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu.

Trump është shprehur se i janë dhënë menjëherë udhëzime të Dërguarit Special të SHBA-së, Steve Witkoff, që të informonte Katarin për sulmin e afërt, raporton BBC.

Por, pavarësisht kësaj, presidenti amerikan u shpreh se ishte tepër vonë për ta ndaluar sulmin.

Artikuj të ngjashëm

September 9, 2025

Koka derri të vendosura para xhamive në dhe përreth Parisit

Lajme të fundit

Javën tjetër nis gjykimi për spiunazh ndaj ish-zyrtares së OSBE-së

Koka derri të vendosura para xhamive në dhe përreth Parisit

Dua Lipa, njëra ndër të parat në botë...

Peci: Osmani iu bashkua Albin Kurtit në politikën e ‘bixhozit’