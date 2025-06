Trump i kthehet keq Muskut, e kërcënon me ndërprerjen e kontratave qeveritare me të Kriset me shpejtësi të madhe marrëdhënia mes Presidenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump dhe miliarderit Elon Musk, pak ditë pas largimit të këtij të fundit nga qeveria amerikane. Me anë të një postimi në rrjetin social “Truth”, Shefi i Shtëpisë së Bardhë shprehet se Elon Musk “u çmend” pasi do t’i ndërpriten…