Trump i kërkon Gjykatës së Lartë në SHBA të shtyjë ndalimin e Tik-Tok

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA, Donald Trump, i ka kërkuar Gjykatës së Lartë që të shtyjë vendimin për ndalimin e përdorimit të rrjetit social TikTok, për t’i lënë atij hapësirë që të punojë për një “zgjidhje politike”.

Avokati i tij paraqiti një përmbledhje ligjore të premten në gjykatë, ku thuhet se Trump “kundërshton ndalimin e TikTok” dhe “kërkon mundësinë për të zgjidhur çështjen në fjalë me mjete politike pasi të marrë detyrën”.

Më 10 janar, gjykata do të dëgjojë argumentet mbi një ligj amerikan që kërkon që pronari kinez i TikTok, ByteDance, t’i shesë kompaninë e mediave sociale një firme amerikane ose do të përballet me ndalim të përdorimit të rrjetit social në SHBA duke nisur nga 19 janari – një ditë para se Trump të marrë detyrën, raporton A2.

Zyrtarët dhe ligjvënësit amerikanë kishin akuzuar ByteDance për lidhje me qeverinë kineze, por firma e mohon. Këto pretendime për një aplikacion që ka 170 milionë përdorues në SHBA e çuan Kongresin të miratonte një projektligj në prill, të cilin presidenti Joe Biden e nënshkroi duke e shndërruar në ligj, që përfshinte kërkesën për heqjen ose ndalimin e TikTok.

TikTok dhe ByteDance kanë paraqitur argumente të shumta kundër ligjit, duke argumentuar se ai kërcënon mbrojtjen e fjalës së lirë amerikane. Me asnjë blerës potencial të materializuar deri më tani, shansi përfundimtar i kompanive për të nxjerrë jashtë loje vendimin për ndalimin ka qenë nëpërmjet Gjykatës së Lartë amerikane.

Ndërsa Gjykata e Lartë ka refuzuar më parë të veprojë në lidhje me një kërkesë për një urdhër urgjence kundër ligjit, ajo ra dakord të lejojë TikTok, ByteDance dhe qeverinë amerikane të paraqesin çështjet e tyre më 10 janar, vetëm disa ditë përpara se ndalimi të hyjë në fuqi.

Trump sakaq u takua me CEO-n e TikTok , Shou Zi Chew, në pronën e tij në Mar-a-Lago në Florida javën e kaluar.

Në dosjen e tij në gjykatë të premten, Trump tha se çështja përfaqëson “një tension të paprecedentë, roman dhe të vështirë midis të drejtave të fjalës së lirë nga njëra anë dhe shqetësimeve të politikës së jashtme dhe sigurisë kombëtare nga ana tjetër”, përcjell A2.

Departamenti i Drejtësisë në SHBA ka argumentuar se lidhjet e pretenduara kineze me TikTok paraqesin një kërcënim për sigurinë kombëtare dhe qeveritë e shumta të shteteve kanë ngritur shqetësime në lidhje me aplikacionin e njohur të mediave sociale.

Trump ka thënë publikisht se e kundërshton ndalimin, pavarësisht se ka mbështetur një të tillë në mandatin e tij të parë si president.

“Kam një vend të ngrohtë në zemrën time për TikTok, sepse fitova mbështetjen e rinisë me 34 pikë përqindje”, pohoi ai në një konferencë shtypi më parë në dhjetor, megjithëse shumica e votuesve të rinj mbështetën kundërshtaren e tij, Kamala Harris.