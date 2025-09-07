Trump i jep ‘paralajmërimin e fundit’ Hamasit që të pranojë marrëveshjen e pengjeve
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të dielën paraqiti atë që e quajti “paralajmërimi i fundit” ndaj Hamasit, duke i kërkuar grupit militant palestinez të pranojë një marrëveshje për lirimin e pengjeve nga Gaza.
“Izraelitët i kanë pranuar Kushtet e mia. Është koha që edhe Hamasi t’i pranojë”, tha Trump në një postim në platformën e tij “Truth Social”.
“E kam paralajmëruar Hamasin për pasojat e mospranimit. Ky është paralajmërimi im i fundit, nuk do të ketë një tjetër!”
N12 News i Izraelit raportoi të shtunën se Trump i ka paraqitur Hamasit një propozim të ri për armëpushim.
Sipas marrëveshjes, Hamasi do të lirojë të gjithë 48 pengjet e mbetura në ditën e parë të armëpushimit në këmbim të mijëra të burgosurve palestinezë të burgosur në Izrael dhe do të negociojë një fund të luftës gjatë një armëpushimi në enklavë, sipas N12.
Një zyrtar izraelit tha se Izraeli po e “shqyrton seriozisht” propozimin e Trump, por nuk dha detaje mbi detajet e tij.