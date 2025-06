Trump godet Elon Musk: E ka humbur mendjen, s’jam i interesuar të flas me të

Presidenti amerikan Donald Trump ka hedhur poshtë zërat për një bisedë të mundshme me Elon Musk, duke e quajtur miliarderin e teknologjisë një njeri që “e ka humbur mendjen”.

Në një intervistë për ABC News, Trump është pyetur nëse do të zhvillonte një telefonatë me themeluesin e kompanive Tesla dhe SpaceX. Ai u përgjigj prerë: “Nuk jam veçanërisht i interesuar të flas me të. Ai e ka humbur mendjen”, ka deklaruar Trump, duke shtuar se është Musk ai që dëshiron të flasë me të, por ai vetë “nuk është ende gati për këtë”.