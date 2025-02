Trump flet në konferencë për fondet e USAID, thotë se 2 milionë euro kanë shkuar për komunitetet ashkali dhe egjiptian në Kosovë

Trump në këtë konferencë, ka theksuar se dy milionë dollarë nga fondet e USAID-it në Kosovë janë ndarë për të zhvilluar “modele të qëndrueshme të riciklimit” që synojnë “rritje të kohezionit socio-ekonomik”.

Megjithatë, gjatë deklaratës së tij ai ngatërroi egjiptianët si komunitet në Kosovë, dhe Egjiptin si shtet.

“…2 milionë dollarë për të zhvilluar modele të qëndrueshme të riciklimit për të rritur kohezionin socioekonomik në mesin e komuniteteve të margjinalizuara në Kosovë si romët, ashkalinjtë dhe në Egjipt” – tha presidenti amerikan.

🇽🇰🇺🇸 Kosovo’s Ashkali and Egyptian communities go global.

U.S. President Donald Trump mentioned that $2 million USAID funding were allocated to develop “sustainable recycling models” aimed at “increasing socio-economic cohesion” among marginalized communities of Kosovo Roma,… pic.twitter.com/VhZ4aJDJab

— kos_data (@kos_data) February 19, 2025