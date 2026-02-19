Trump falënderon një nga një liderët e Bordit të Paqes: Presidente Osmani, po bëni një punë të shkëlqyer

Presidenti amerikan Donald Trump në fjalimin e tij në takimin e parë të Bordit të Paqes ka falënderuar liderët e shteteve pjesëmarrëse një nga një. Ai falënderoi edhe presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani. “Presidente Osmani e Kosovës. Faleminderit shumë! Po bëni punë të shkëlqyer gjithashtu!”, tha ai.

19/02/2026 15:57

