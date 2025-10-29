Trump do të ulë tarifën për fentanilin ndaj Kinës dhe pret një “marrëveshje të mirë” me Xi
Donald Trump ka thënë se do të ulë tarifat amerikane të lidhura me fentanilin të vendosura ndaj Kinës më herët këtë vit, ndërsa mbërriti në Korenë e Jugut, një ditë para takimit me presidentin kinez Xi Jinping në këtë vend. Duke folur në bordin e Air Force One të mërkurën, presidenti amerikan tha se do…
Bota
Donald Trump ka thënë se do të ulë tarifat amerikane të lidhura me fentanilin të vendosura ndaj Kinës më herët këtë vit, ndërsa mbërriti në Korenë e Jugut, një ditë para takimit me presidentin kinez Xi Jinping në këtë vend.
Duke folur në bordin e Air Force One të mërkurën, presidenti amerikan tha se do të ulë tarifën 20 për qind për fentanilin që e vendosi në pranverë si mënyrë për të ushtruar presion ndaj Pekinit që të kufizojë eksportin e kimikateve pararendëse që përdoren për prodhimin e opioidit sintetik, i cili ka ushqyer krizën e opioideve në SHBA. Sipas The Guardian, Trump u tha gazetarëve:
“Pres ta ulim këtë, sepse besoj se ata mund të na ndihmojnë me situatën e fentanilit. Duhet ta zhdukim atë”.
Zyrtarët amerikanë dhe kinezë kanë përgatitur kornizën për një marrëveshje tregtare që Trump dhe Xi ta nënshkruajnë kur të takohen në qytetin juglindor të Gyeongju nesër.
“Mendoj se do të kemi një marrëveshje”, tha presidenti amerikan, duke shtuar se do të jetë një “marrëveshje e shkëlqyer për të dyja” kombet, duke folur në një takim të drejtuesve të korporatave në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor. Ai i tha samitit:
“Bota po na vëzhgon, dhe mendoj se do të kemi diçka shumë emocionuese për të gjithë”.
Një zyrtar amerikan i tha Financial Times se Pekini është i gatshëm të ndërmarrë veprime konkrete për të ndalur rrjedhën e përbërësve të fentanilit, gjë që, tha ai, meriton “pak lehtësim” nga Uashingtoni.
The Wall Street Journal raportoi dje se Trump po konsideron uljen e tarifës 20 për qind ndaj mallrave kineze deri në 10 për qind.
Trump gjithashtu tregoi se është i hapur t’i ofrojë Kinës akses në procesorin Blackwell AI të Nvidia-s si pjesë e një marrëveshjeje tregtare, gjë që do të ishte një lëshim i madh. Duke e quajtur çipin “super duper”, ai tha:
“Do të flasim për Blackwells”.
Është ndalesa e fundit e turit aziatik të Trump.
Shumica e tregjeve aziatike të aksioneve u rritën, me Nikkei-n e Japonisë që u rrit me 2.2 për qind, Korenë e Jugut me 1.76 për qind, dhe bursat e Shanghai-t dhe Shenzhen-it që fituan 0.7 për qind dhe pothuajse 2 për qind përkatësisht.