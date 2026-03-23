​Trump dhe Starmer bisedojnë në telefon, pajtohen që të rihapet Ngushtica e Hormuzit

Bota

23/03/2026 09:00

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer dhe presidenti i ShBA-së, Donald Trump folën në telefon të dielën, në mbrëmje.

Telefonata zgjati 20 minuta dhe ishte “konstruktive”, raporton agjencia e lajmeve AP, transmeton KosovaPress.

Një zëdhënës i Downing Street tha se të dy diskutuan situatën në Lindjen e Mesme dhe, “në veçanti, nevojën për të rihapur Ngushticën e Hormuzit për të rifilluar transportin global”.

“Ata ranë dakord që rihapja e Ngushticës së Hormuzit ishte thelbësore për të siguruar stabilitetin në tregun global të energjisë”, tha zëdhënësi, duke shtuar se ata “ranë dakord të flasin përsëri së shpejti”.

