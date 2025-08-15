Trump dhe Putin, sy më sy për herë të shtatë
Presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin së shpejti do të kenë takimin e tyre të shtatë ballë për ballë, dhe të parin e mandatit të dytë të Trump.
Herën e fundit që Trump takoi Putin, marrëdhënia e tyre po shijonte një rritje. Gjashtë vjet më vonë, nuk ka ndodhur shumë pozitive për marrëdhëniet midis vendeve të tyre.
Putin pushtoi Ukrainën një vit pasi Trump u largua nga detyra, dhe në muajt që kur Trump u kthye në Shtëpinë e Bardhë për mandatin e dytë, Moska nuk ka treguar asnjë shenjë se do të heqë dorë.
Trump, i cili dikur shpresonte se mund të shfrytëzonte raportet e tij me Putin për t’i dhënë fund luftës, është zhgënjyer me presidentin rus, të cilin tani e akuzon se përhap “budallallëqe” në telefon. Kjo i jep një sfond krejtësisht të errët takimit të sotëm në Alaska.
“Unë besoj se tani ai (Putin) është i bindur se do të bëjë një marrëveshje. Mendoj se do ta bëjë. Dhe ne do ta zbulojmë, do ta di shumë shpejt,” tha Trump të enjten për Fox Radio.
Kujtojmë, Trump ka paralajmëruar “pasoja shumë të rënda” për Rusinë nëse Putin nuk pranon të përfundojë luftën gjatë takimit, transmeton kosovapress.