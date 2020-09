“Kundërshtarët tanë nuk duan produkte nafte, në rregull?”, tha Trump, njofton Klan Kosova.

Ai po ashtu, ka ironizuar me Biden që po mban maskë në publik.

“Unë dua të them, sinqerisht, për çfarë dreqin i harxhoi të gjitha ato para në operacionin plastik nëse do t’i mbulonte me një maskë, seriozisht”.

Trump dhe Biden janë kundërshtuar mes vete edhe për dobinë e mbajtjes së maskës.