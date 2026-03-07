Trump acarohet me Starmer: Nuk kemi nevojë për njerëz që bashkohen në luftëra, pasi kemi fituar

Presidenti i SHBA-së, Trump, e ka akuzuar kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Starmer, se po kërkon të “bashkohet në luftëra pasi ne kemi fituar tashmë” dhe thotë se “nuk kemi nevojë” për transportuesit e avionëve të Mbretërisë së Bashkuar. “Mbretëria e Bashkuar, dikur aleati ynë i Madh, ndoshta më i Madhi nga të gjithë, më…

Bota

07/03/2026 23:55

Presidenti i SHBA-së, Trump, e ka akuzuar kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Starmer, se po kërkon të “bashkohet në luftëra pasi ne kemi fituar tashmë” dhe thotë se “nuk kemi nevojë” për transportuesit e avionëve të Mbretërisë së Bashkuar.

“Mbretëria e Bashkuar, dikur aleati ynë i Madh, ndoshta më i Madhi nga të gjithë, më në fund po e mendon seriozisht dërgimin e dy transportuesve të avionëve në Lindjen e Mesme. Kjo është në rregull, kryeministër Starmer, nuk kemi më nevojë për to – Por do ta mbajmë mend. Nuk kemi nevojë për njerëz që bashkohen në luftëra pasi kemi fituar tashmë!” shkroi Trump.

Komentet, të postuara në platformën Truth Social të Trump, vijnë pasi BBC raportoi se transportuesi i avionëve të Mbretërisë së Bashkuar, HMS Prince of Wales, është vendosur në gatishmëri të avancuar.

Avionët bombardues B-1 u panë më parë duke u ulur në RAF Fairford pasi Mbretëria e Bashkuar lejoi SHBA-në të përdorte bazat e saj ushtarake për sulme mbrojtëse ndaj sulmeve raketore iraniane.

Starmer vendosi të mos bashkohej me sulmet fillestare SHBA-Izrael ndaj Iranit.

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

“Jemi të gatshëm të ndihmojmë”, Zelensky flet me princin saudit për...

March 7, 2026

Befason presidenti i Iranit, kërkon falje për sulmet

Lajme të fundit

Policia për të zhdukurin në Istog që u...

Kriza politike mund ta çojë Kosovën drejt zgjedhjeve, paralajmërohen pasoja

“Jemi të gatshëm të ndihmojmë”, Zelensky flet me...

Arrestohet i dyshuari që sulmoi punëtorin në rrugë në Ferizaj