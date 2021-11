Trudeau: Me presidenten Osmani biseduam se si Kanadaja dhe Kosova mund të avancojnë vlerat e përbashkëta

Kryeministri kanadez ka shkruar në twitter “le të vazhdojmë të bëjmë përparim së bashku”.

“I lumtur që u takuam sot me Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, për të biseduar për mënyrën se si Kanadaja dhe Kosova mund të avancojnë vlerat e përbashkëta, qofshin ato për të promovuar demokracinë, për të mbështetur barazinë gjinore, për të ndërmarrë veprime klimatike, apo për të mbrojtur të drejtat e njeriut, le të vazhdojmë të bëjmë përparim së bashku”, ka shkruar kryeministri kanadez.

Glad we could meet today, @VjosaOsmaniPRKS, and speak about how Canada and Kosovo can advance our shared values. Whether it’s to promote democracy, support gender equality, take climate action, or protect human rights, let’s keep making progress together. https://t.co/WFDhJt2604 pic.twitter.com/LU5imtP86o

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 24, 2021