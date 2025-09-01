Trotuari i mbuluar krejtësisht nga barishtet e mbeturinat- banorët e Bërnicës lihen në “harresë”
Edhe pse ekziston trotuari, ai është mbuluar tërësisht nga bari e papastërtitë. Kjo është gjendja e trotuarit në Bërnicë të Poshtme, të Komunës së Prishtinës. Në disa fotografi të dërguara në redaksi të lajmi.net shihet se gjendja e këtij trotuari s’është aspak e mirë. Nuk dihet nëse nga Komuna e Prishtinës kanë lënë krejtësisht pas…
Lajme
Edhe pse ekziston trotuari, ai është mbuluar tërësisht nga bari e papastërtitë.
Kjo është gjendja e trotuarit në Bërnicë të Poshtme, të Komunës së Prishtinës.
Në disa fotografi të dërguara në redaksi të lajmi.net shihet se gjendja e këtij trotuari s’është aspak e mirë.
Nuk dihet nëse nga Komuna e Prishtinës kanë lënë krejtësisht pas dore fshatrat që lidhen me këtë komunë, apo thjesht numri i vogël i banorëve në këto zona e ka bërë më pak të rëndësishëm ambientin në të cilin u duhet të jetojnë.