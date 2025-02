Tronditet Austria: Një person vret me thikë një 14-vjeçar dhe plagos katër të rinj në rrugë – Dëshmitari përplas me makinë autorin Një 23-vjeçar goditi me thikë pesë kalimtarë në Villach, në jug të Austrisë, duke vrarë një 14-vjeçar. Sipas mediave vendase krimi ka ndodhur në qendër të qytetit, pranë sheshit kryesor. Sakaq, është arrestuar autori i sulmit, shtetas sirian me leje qëndrimi. Sipas zëdhënësit të policisë Rainer Dionisio, cituar nga “Kurier”, 23-vjeçari ka goditur me thikë…