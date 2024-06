Tronditë Sami Lushtaku: Në zgjedhjet e fundit ka pasur informacione që serbë e shqiptarë kanë dashur ta likuidojnë

Kryetari i Komunës së Skenderajt dhe një prej figurave kryesore të PDK-së, Sami Lushaku, në një intervistë për FRONTAL të T7 ekskluzivisht ka zbuluar se në zgjedhjet e fundit nacionale i është ofruar përkrahje nga Policia e Kosovës për të mbrojtur meqë ka pasur informacione se është i rrezikuar.

Lushtaku ka thënë se ka pasur informacione se disa serbe me disa shqiptarë e kanë përcjellë dhe kanë pasur për qëllim likuidimin e tij.

Megjithatë kreu i Skenderajt ka thënë se s’ka pranuar mbrojtje meqë konsideron se është i aftë t’i dalë zot vetes dhe familjes së tij.

“Unë jam vazhdimisht pjesë e kërcënimeve. Më kujtohet në zgjedhjet nacionale, ka pasur tentativa, Policia e Kosovës ka ardhë dhe më ka ofru siguri, për herë të parë po e them. Por s’kam pranu se iu kam thënë se jam i zoti me i dalë zot vetit dhe familjes. Ka pas tentativa që disa serbë me disa shqiptarë më kanë përcjellë dhe ka pas informacione që dojnë me më likuidu”, ka thënë Lushtaku.

“S’frikësohem, por ato janë në Kosovë dhe janë shumë aktive”, ka shtuar tutje.